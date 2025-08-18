Scia di incidenti a Palermo: scontro con cinque feriti in viale Regione

In via Messina Marine l'impatto tra un'auto e una bici elettrica

PALERMO – Raffica di incidenti in città nel post-Ferragosto. In viale Regione Siciliana cinque persone sono rimaste ferite nello scontro tra tre auto. È successo a poca distanza dalla svincolo di corso Calatafimi: sono stati trasportati in ospedale due ragazzi di 21 anni, uno di 20, un quarantenne e un 48enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Due incidenti sulla circonvallazione

Sulla circonvallazione non si è trattato dell’unico incidente. Un altro si è infatti verificato dalle parti dell’ospedale Cervello, all’altezza di via Maccionello. Qui si sono scontrati due motocicli e un uomo di 42 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso. Un 23enne è invece stato soccorso dal 118 dopo un incidente avvenuto sulla strada provinciale di Monreale, nei pressi dell’ex ospedale San Ciro.

In via Messina Marine, lo scontro violentissimo tra un’auto e una bici elettrica. Su quest’ultima si trovavano un 43enne e un 42enne, entrambi finiti al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. E ancora, un incidente è avvenuto in via Pecori Giraldi, a Brancaccio. In questo caso sono state tre le auto coinvolte: una persona è rimasta ferita.

Scia di incidenti a Palermo: le giovani vittime

Nello scontro tra un’auto e una moto, feriti altri due giovani di 18 e 17 anni. E’ successo sulla strada provinciale per Bellolampo, dove l’impatto si è rivelato violento. Una scia di incidenti che nelle scorse settimane ha fatto anche delle vittime a Palermo, dove due ventenni hanno perso la vita. Samuele Gambino, 20 anni, è rimasto ucciso nello schianto avvenuto in via Pitrè, dalle parti dell’aeroporto Boccadifalco.

Per due ragazzi si riaccende la speranza

Con lui si trovava un diciassettenne che è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale. Le sue condizioni sono migliorate da pochi giorni: era in coma farmacologico, ma ha risposto bene alle terapie e per lui si sono riaccese le speranze. Così come per Andrea B., 24enne che è rimasto coinvolto nello scontro tra due scooter in via Gaspare Palermo. Dopo dodici giorni è uscito dal coma. Un altro ragazzo di vent’anni, Patrick Thomas Nicholson, è invece morto in viale Regione Siciliana il 4 agosto. Era il giorno del suo compleanno.