Feriti in due gravi incidenti: per due giovani si riaccende la speranza

Sospiro di sollievo per le famiglie. Le loro condizioni

PALERMO – Segnali di miglioramento per i due ragazzi rimasti feriti in due gravi incidenti a Palermo. Andrea B., 24 anni, si è svegliato dal coma dopo dodici giorni. Era stato ricoverato al Civico in condizioni disperate, dopo uno scontro tra due scooter avvenuto i primi di agosto in via Gaspare Palermo, tra la stazione centrale e la via Oreto.

L’incidente e la fuga

Si era trattato di un incidente con fuga. Dopo il terribile impatto, infatti, il giovane che era alla guida dell’altro ciclomotore era scappato, lasciando il 24enne per terra, sanguinante. Si è presentato l’indomani alla polizia ed è stato denunciato per guida senza patente, omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime.

Giorni di apprensione per i familiari

Sono stati giorni di grande apprensione per gli amici e i familiari di Andrea, sposato e padre di due figli. Fino alla notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia: il 24enne ha risposto bene alle terapie e resta sotto stretta osservazione nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico.

Feriti in due gravi incidenti: lieve miglioramento per il 17enne

Segnali di miglioramento anche per il diciassettenne rimasto gravemente ferito nell’incidente di due settimane fa in via Pitrè. Nel tragico impatto ha perso la vita Samuele Gambino, il ragazzo di vent’anni che era alla guida di una Yamaha che si è scontrata con una Lancia Ypsilon, nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco. Il minorenne si trovava con lui quando è avvenuto lo schianto.

Finito violentemente sull’asfalto, ha riportato lesioni che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza a Villa Sofia ed è stato ricoverato in coma farmacolgico al Trauma center. In questi giorni la madre del giovane ha chiesto di pregare per il figlio: “Siamo già distrutti da quello che è successo a Samuele, abbiamo bisogno della vicinanza di tutti in questo momento”.

“Oggi ha riaperto gli occhi”

Fino alla notizia che ha riacceso la speranza: “Oggi ha riaperto gli occhi”, ha annunciato nelle scorse ore. Dall’ospedale confermano la lieve ripresa: il diciassettenne ha respirato autonomamente, ma l’evoluzione della situazione sarà più chiara nelle prossime ore.

I due giovani sono rimasti feriti in due gravi incidenti che hanno allungato la drammatica lista delle ultime settimane nel capoluogo siciliano, dove hanno perso la vita anche due ventenni, una donna e un ciclista.