Palermo, investe una donna e scappa: caccia al pirata della strada

Ferita, è in gravissime condizioni a Villa Sofia

PALERMO – Stava attraversando quando è stata travolta da uno scooter. E’ successo in via dei Cantieri, nei pressi di piazza Giachery, dove una donna è rimasta gravemente ferita.

L’impatto e la fuga

Si tratta di una 93enne: in seguito alla violenza dell’impatto è finita violentemente sull’asfalto, riportando ferite su varie parti del corpo. Chi era alla guida del ciclomotore non si è fermato per prestare soccorso, ma ha accelerato dandosi immediatamente alla fuga e facendo perdere le sue tracce.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziana in ospedale con codice rosso. Per lei è stato necessario il ricovero in terapia intensiva: è in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono stati rilevati i segni dello scooter, compresi alcuni frammenti persi dal mezzo durante l’impatto e che potrebbero contribuire a rintracciare chi guidava.

Le indagini

La polizia municipale sta inoltre visionando i filmati delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire al pirata della strada. Pochi giorni fa un altro incidente è avvenuto con le stesse modalità.

L’incidente in via Ammiraglio Rizzo

A fine dicembre, infatti, un anziano è stato investito in via Ammiraglio Rizzo. Carmelo Barone, 83 anni, è stato travolto mentre attraversava all’altezza di via Thaon di Revel da un dipendente delle Poste. Quest’ultimo si è fermato, una volta arrivati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni erano disperate. E’ deceduto l’indomani.