Palermo-Juve Stabia 0-0: termina il primo tempo al “Barbera” – LIVE

Segui la diretta del match tra i rosanero e le Vespe

Il Palermo torna di nuovo in campo allo stadio “Renzo Barbera” per affrontare la Juve Stabia dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Modena del turno precedente.

Palermo-Juve Stabia: la partita

45′ + 2′ – Termina il primo tempo allo stadio “Renzo Barbera”. Le squadre lottano e spesso alzano i giri del motore, ma sono davvero pochissime le azioni pericolose generate da entrambe le parti

45′ – Ottima azione di Ceccaroni che trova a rimorchio Le Douaron, ma il tiro del francese è scarico e Thiam blocca con facilità. Due i minuti di recupero assegnati

38′ – Anche Lund ammonito

36′ – Candellone risponde con un’azione simile, la sua conclusione viene respinta da Sirigu

36′ – Ci prova due volte Ceccaroni con un inserimento centrale nell’area di rigore avversaria, para Thiam

33′ – Ammonito Pierobon

28′ – Il Palermo prova a rendersi pericoloso in avanti arrivando al tiro con Ranocchia, palla deviata da un difensore avversario

21′ – Giallo per Piscopo

13′ – Deviazione decisiva di Lund dopo il tiro di Fortini, la sfera sfiora il palo e l’americano rischia di fare autogol

12′ – Juve Stabia vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato di Pierobon deviato in calcio d’angolo

10′ – Le squadre si studiano a ritmi sostenuti, ma ancora nessuna azione da gol concreta da entrambe le parti

Ore 15.03 – Primo pallone affidato agli ospiti, comincia la gara al “Renzo Barbera”

Ore 15.00 – Palermo e Juve Stabia entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 15.00

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara

Palermo-Juve Stabia: il tabellino

PALERMO: 46 Sirigu, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 1 Desplanches, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 28 Blin, 29 Peda, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

JUVE STABIA: 20 Thiam, 3 Rocchetti, 6 Bellich, 8 Buglio (C), 9 Adorante, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 23 Folino, 24 Varnier, 27 Candellone, 29 Fortini. A disposizione: 1 Matosevic, 16 Signorini, 2 Quaranta, 4 Ruggero, 13 Baldi, 14 Meli, 15 Floriani Mussolini, 17 Morachioli, 18 Sgarbi, 37 Maistro, 55 Leone, 98 Mosti. Allenatore: Pagliuca (oggi in panchina Nazzareno).

ARBITRO: Massimi (Termoli). AA1: Passeri (Gubbio).AA2: Regattieri (Finale Emilia). IV UFFICIALE: Iannello (Messina). VAR: Baroni (Firenze). AVAR: Marcenaro (Genova).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Piscopo (J), Pierobon (J), Lund (P).