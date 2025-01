La clip con le azioni salienti della gara

Missione compiuta: il Palermo trova due vittorie di fila, entrambe al “Barbera”, battendo la Juve Stabia di misura grazie al gol di Jeremy Le Douaron. Non era mai successo finora ai rosanero di vincere due partite una dopo l’altra e con questo successo (che è anche il terzo consecutivo in casa) la squadra di Dionisi accorcia notevolmente il gap in classifica. In alto gli highlights della gara.