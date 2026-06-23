Palermo, la battaglia di Fabrizio Ferrandelli nelle tre città

Chi partecipa, chi guarda, chi si oppone

La lotta di Fabrizio Ferrandelli contro le occupazioni abusive prosegue in questa Palermo partecipe, indifferente, nemica. Sono tre città. Quasi ogni giorno un alloggio popolare viene assegnato a chi ha diritto, le graduatorie scorrono. Una battaglia concreta per la legalità, mai vista in simili dimensioni, a prescindere dalla retorica d’occasione. L’amministrazione Lagalla l’ha decisa, l’assessore Ferrandelli la porta avanti.

La città partecipe, cioè la migliore, fa il tifo, qualcuno sommessamente. Se sei coinvolto e hai una comprensibile paura di ritorsioni, basta un whatsapp per dire grazie. La Palermo che ha capito si è stretta pubblicamente intorno agli imprenditori intimiditi, non fa mancare il suo sostegno, non perde tempo nel ribadire la sua posizione incrollabile.

La città indifferente osserva la scena, dissimulando. Non si occupa né delle bottiglie incendiarie, né del racket degli alloggi. Risalta anche – spiace dirlo – una porzione di politica. C’è chi considera Ferrandelli solo un avversario, dunque: perché sostenerlo? C’è chi lo ritiene un compagno di viaggio ‘pericoloso’, dal punto di vista della crescita del consenso: dunque, perché sostenerlo? La classica miopia che descrive l’incapacità di unirsi per un fine collettivo.

La città nemica, con i suoi interessi criminali, fa il suo sporco mestiere di sempre. Minaccia, aggredisce, impaurisce. Ferrandelli non ha la scorta ed è stato più volte minacciato fisicamente. La Palermo illegale è minoritaria, nella sensibilità di una comunità ormai matura. Ma l’indifferenza, oggettivamente, la concima. Non per adesione al peggio, per ignavia. Giova ripetere l’appello. Vogliamo svegliarci?

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