Palermo, la casa confiscata al boss resta vuota: 4 famiglie rinunciano

Minacce e intimidazioni

PALERMO – Una, due, tre, quattro famiglie hanno rifiutato la tanto attesa assegnazione di una casa popolare confiscata a un mafioso. Si tratta di Leonardo Algeri un tempo appartenuto alla famiglia di Santa Maria Gesù. Fu arrestato nel blitz Paesan Blues che svelò l’esistenza del ponte fra i clan palermitani con quelli americani dei Gambino di New York.

Qualcuno gli ha reso la vita impossibile. I sospetti si concentrano sulle persone a vicine allo stesso Algeri. Le case si trovano in fondo Alfano, non lontano da via dei Decollati dove ha sede la missione di Biagio Conte. Dalle minacce agli atti intimidatori. Hanno smontato persino gli infissi quando una delle famiglie si è allontanata. In corso un comitato per l’ordine della sicurezza pubblica in prefettura e all’ordine del giorno c’è il caso delle case popolari.