Palermo, Città metropolitana potenzia il trasporto per studenti con disabilità

Tutte le indicazioni utili per presentare le domande

PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo rafforza l’impegno a favore dell’inclusione scolastica, garantendo il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità che frequentano gli istituti di secondo grado del territorio.

Lo rende noto l’amministrazione, annunciando che il Consiglio ha approvato il nuovo regolamento che disciplina il servizio per assicurare concretamente il diritto allo studio, attraverso modalità organizzative più flessibili e in grado di rispondere alle diverse esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Il regolamento prevede tre modalità: servizio organizzato tramite i Comuni, con i quali la Città Metropolitana stipula apposite convenzioni affinché provvedano direttamente all’organizzazione del trasporto; contributo economico per il trasporto autonomo, con un rimborso fino a 40 euro al giorno; affidamento del servizio a cooperative sociali ed enti del terzo settore accreditati.

“Con questo regolamento – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla – rafforziamo il nostro impegno a tutela del diritto allo studio e dell’inclusione, offrendo alle famiglie soluzioni diversificate e più aderenti alle loro esigenze, nella convinzione che una scuola realmente accessibile rappresenti un valore per l’intera comunità”.

Il servizio è rivolto agli studenti con disabilità residenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e impossibilitati a utilizzare autonomamente i mezzi pubblici. Le domande dovranno essere presentate annualmente entro il 30 giugno tramite l’istituto scolastico frequentato dallo studente. Per l’anno scolastico 2026/2027, in via straordinaria, il termine è fissato al 20 luglio.