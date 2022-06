Palermo, la moglie di Brunori: “Sapevo che al sud piangi due volte”

"È stato un anno meraviglioso, questa città ci ha regalato tanto"

PALERMO – Dalila Calderozzi, moglie dell’attaccante del Palermo Matteo Brunori, ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio emozionante dopo il loro anno trascorso nel capoluogo siciliano. Parole piene di sentimenti, rivolte sia alla città che alla squadra rosanero che hanno consacrato calcisticamente proprio il numero 9 del Palermo. I neo sposi, intanto, sono in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo la promozione in Serie B dei rosanero. E proprio pochi giorni fa, Dalila ha pubblicato sul noto social network alcune parole sulla loro esperienza in Sicilia.

“Mi avevano detto che quando sarei andata al sud avrei pianto due volte, al mio arrivo e quando me ne sarei andata. Ed è proprio così, avevano ragione. Ma non potevano sapere tutto quello che che mi sarei portata nel cuore e non potevo immaginarlo neanche io. È stato un anno meraviglioso, questa città amore mio (Matteo Brunori, ndr) ci ha regalato tanto, emozioni indescrivibili e persone uniche che per noi sono diventate una famiglia, la nostra quotidianità. Certi legami non li puoi spiegare e soprattutto non si potranno spezzare mai. Vi voglio bene amici Belli. Grazie per quest’anno fantastico passato insieme a noi”.