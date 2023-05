Palermo, la scuola Vittorio Emanuele III cambia nome: si chiamerà Margherita Hack

La cerimonia si terrà martedì 11 maggio alla presenza dell'assessore Tamajo

PALERMO – “La comunità scolastica dell’I.C.S VITTORIO EMANUELE III, ha il piacere di comunicare la nuova intitolazione dell’istituto alla Prof.ssa Margherita Hack“. È quanto si legge in una nota diffusa dalla scuola Vittorio Emanuele III di Palermo, che cambierà nome.

“La comunità si è interrogata, si è confrontata, si è pronunciata democraticamente, liberamente; di seguito i motivi che l’hanno indotta a tale scelta: Prof.ssa Margherita Hack, donna forte, determinata, mente brillante, ma soprattutto una figura carismatica. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha svolto un’importante attività di divulgazione e ha dato un considerevole contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di molte categorie di stelle.

Enorme fu lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca che Margherita Hack promosse all’Università di Trieste, dove diede vita nel 1980 ad un “Istituto di Astronomia”, poi sostituito nel 1985 da un “Dipartimento di Astronomia”, che la scienziata ha diretto fino al 1990. Il suo desiderio di comunicare ci ha consentito di conoscere molteplici aspetti della sua vita: scrittrice feconda, divulgatrice di spessore, animo sensibile alle problematiche civili della contemporaneità.

Il 28 Maggio 2012 è stata insignita Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per il costante e instancabile impegno profuso nella ricerca scientifica e al servizio della società, che la rende esempio di straordinaria dedizione e coerenza per le giovani generazioni“. Per questo motivo la comunità scolastica crede che la sua vivacità intellettuale, le sue doti di direzione e coordinamento, le innumerevoli campagne di ricerche promosse, la sua attività di divulgatrice scientifica possano costituire, non solo per gli alunni frequentanti il nostro Istituto nel momento storico che stiamo vivendo, ma anche per le generazioni future, esempio di impegno sociale, scientifico e culturale e stimolo allo studio approfondito e costante.