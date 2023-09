Palermo, la spaccata e il furto nel furto al negozio WindTre

Arrestato un 27enne. Indagini in corso della polizia

PALERMO – Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. La scorsa notte a essere preso di mira è stato il negozio WindTre di via Roma, all’altezza di via Napoli. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga sul furto, tre uomini a volto coperto avrebbero fatto irruzione nel negozio utilizzando come ariete un’auto probabilmente rubata. Spaccata la vetrina dell’esercizio commerciale i malviventi hanno portato via una trentina di telefonini e sono fuggiti.

Poco dopo, il furto nel furto: un passante, che ha visto la vetrina del negozio distrutta e un paio di cellulari lasciati dalla banda in bella vista, ha deciso di approfittare della situazione e portare via i telefoni che erano a portata di mano: Ma sfortunatamente per lui sono arrivati i poliziotti che lo hanno sorpreso poco distante dal negozio con due cellulari. L’uomo di 27 anni è stato arrestato.