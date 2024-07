Palermo Ladies Open: il Ministro Abodi al Country, ecco le semifinali

Una tennista italiana in finale di doppio

PALERMO – “Trentacinque edizioni rappresentano un elemento di prestigio, il riconoscimento va a questo circolo, a chi organizza ed ha riportato il torneo qui”. Un anno dopo la sua ultima visita, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato al Country Time Club per incontrare gli organizzatori dei Palermo Ladies Open ed assistere ad alcuni fasi della partita tra Diane Parry e Chloe Paquet.

“Ho vissuto i primi anni del torneo, ma torno sempre con piacere per riapprezzare le bellezze di questo circolo, l’impegno del presidente, del consiglio direttivo e del corpo sociale che hanno reso questo impianto un gioiello della città – ha sottolineato Abodi, accompagnato, tra gli altri, dal presidente e dall’amministratore delegato di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, da Raoul Russo, Salvo Pogliese, Alessandro Anello e Toti Longo.

“Adesso qualche minuto di piacevoli partite perché l’aspetto competitivo fa parte della socialità del tennis e non solo. Il momento d’oro del tennis italiano? Non è soltanto l’espressione di un talento isolato, ma di una scuola che si conferma e si consolida. La dimostrazione del valore non solo di atleti e atlete, ma dei tecnici e dei maestri della scuola italiana che si sta affermando come mai successo in passato”, ha aggiunto Abodi.

Decise le semifinali dei Palermo Ladies Open

Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco Diane Parry si è aggiudicata con il punteggio di 7/5 1/6 6/4 il derby francese con Chloe Paquet, caratterizzato da ben 13 break. Per Parry è la seconda semifinale stagionale (dopo quella conquistata nel WTA 250 di Nottingham) e la prima a Palermo.

Irina–Camelia Begu ritrova al Country la forma dei giorni migliori. La vincitrice dell’edizione 2022 dei Palermo Ladies Open ha guadagnato la prima semifinale stagionale battendo in 2 set l’americana Ann Li con lo score 6/3 6/4.

La Begu affronterà in semifinale la testa di serie n. 2, la ceca Karolina Muchova, che nell’ultima appassionante partita dei quarti di finale (dirottata sul campo 6 per evitare di far terminare gli incontri a notte fonda), ha battuto all’una in punto, dopo 2 ore 11 minuti di gioco, l’australiana Astra Sharma con un doppio 7/6.

In un’ora e 12 minuti, invece, Qinwen Zheng ha battuto con un doppio 6/1 Jaqueline Cristian (che negli ottavi aveva eliminato Lucia Bronzetti). La testa di serie n. 1 dei 35^ Palermo Ladies ha trovato poca resistenza nella rumena che ha giocato a specchio ma con meno potenza e precisione.

Per la Zheng, n. 7 della classifica mondiale, è la seconda semifinale dell’anno dopo gli Australian Open (in cui arrivò in finale). Alle 20 affronterà sul campo centrale la francese Diane Parry.

Un’italiana in finale di doppio

Dopo avere vinto 4 tornei ITF, Aurora Zantedeschi in coppia con la spagnola Yvonne Cavalle-Reimers, si qualifica per la prima finale in carriera di un WTA. La coppia italo-spagnola (che ha capitalizzato la Wild Card ricevuta dagli organizzatori) ha battuto le teste di serie n. 2 del tabellone di doppio Mihalikova-Nicholls con il punteggio di 6/4 0/6 10/6.

“Aver raggiunto la prima finale WTA nel circolo dove mi alleno (nell’Accademy di Francesco Cinà, ndr) – ha detto Aurora Zantedeschi – è una grande emozione. Con Yvonne siamo simili, ma complementari. Lei è molto positiva, spesso le dico che io sono fortunata e lei è la forte”. Aurora Zantedeschi e Yvonne Cavalle-Reimers affronteranno domani alle 17.30 in finale, le teste di serie n. 1 Panova-Sizikova che hanno battuto 6/4 4/6 13/11 Chan-Zhang.

I risultati di venerdì 19 luglio

SF – [1] A. Panova / Y. Sizikova d. L. Chan (TPE) / S. Zhang (CHN) 64 46 13-11

SF – [WC] Y. Cavalle-Reimers (ESP) / A. Zantedeschi (ITA) d. [2] T. Mihalikova (SVK) / O. Nicholls (GBR) 64 06 10-6

QF – [WC] [1] Q. Zheng (CHN) d. [7] J. Cristian (ROU) 61 61

QF – [4] D. Parry (FRA) d. C. Paquet (FRA) 75 16 64

QF – I. Begu (ROU) d. A. Li (USA) 63 64

QF – [WC] [2] K. Muchova (CZE) d. A. Sharma (AUS) 76(5) 76(6)

Il programma di sabato 20 luglio

CENTER COURT starts at 05:30 PM

[1] A. Panova / Y. Sizikova vs [WC] Y. Cavalle-Reimers (ESP) / A. Zantedeschi (ITA)

NB 8:00 PM [WC] [1] Q. Zheng (CHN) vs [4] D. Parry (FRA)

I. Begu (ROU) vs [WC] [2] K. Muchova (CZE)