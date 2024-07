Tennis, il torneo WTA 250 saluta Palermo: il Ladies Open va in Romania

Licenza acquistata dal Transylvania Open

PALERMO – Il capoluogo siciliano saluta il suo torneo di tennis WTA 250. Gli organizzatori del Transylvania Open di Cluj-Napoca, in Romania, hanno acquistato la licenza precedentemente di proprietà dell’ASD Country Time Club per mettere in scena il Palermo Ladies Open. Il torneo palermitano ha avuto 35 edizioni dal 1988 e l’ultima è stata realizzata pochi mesi fa, a luglio del 2024.

La licenza recentemente acquisita consente di tenere il torneo in qualsiasi parte del mondo (soggetto all’approvazione della WTA). La squadra del Transylvania Open, però, vuole che l’evento rimanga a Cluj-Napoca. Patrick Ciorcilă continuerà ad essere il direttore del torneo, garantendo una transizione graduale e mantenendo elevati standard di organizzazione e concorrenza.

Oliviero Palma, direttore del Palermo Ladies Open, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: ”Il torneo, che per 35 anni ha permesso di scrivere prestigiose pagine di tennis mondiale, è in buone mani. Siamo sicuri che grazie all’impegno appassionato del Transylvania Open troverà un nuovo impulso per ulteriori risultati prestigiosi”.

Gli ultimi due trofei del Palermo Ladies Open sono stati vinti da Qinwen Zheng. Dopo il trionfo nel 2023, la tennista cinese n. 7 della classifica mondiale, ha vinto anche la 35esima edizione del torneo di tennis WTA 250, battendo in finale la ceca, n. 2 del seeding, Karolina Muchova.