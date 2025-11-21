La replica del sindaco

PALERMO – “L’intera vicenda, oggetto del malizioso esposto, è pienamente e legittimamente incardinata nelle procedure previste dalla legge in materia di partenariato pubblico-privato, disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, che consente alle amministrazioni di valutare proposte di finanza di iniziativa privata attraverso iter trasparenti, tracciabili e basati su istruttorie tecniche, con aggiudicazione finale a mezzo di selezioni di evidenza pubblica”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo la conferenza stampa dell’opposizione in consiglio comunale.

“L’ultima parola spetta al Consiglio”

“Sull’esempio di quanto avvenuto in molti altri Comuni italiani – tra cui Napoli, amministrata dall’attuale Presidente nazionale dell’Anci – prosegue – dove il partenariato pubblico-privato nei servizi di riscossione ha prodotto risultati positivi e documentati, il sottoscritto ha esercitato ogni consentita funzione di impulso e monitoraggio per verificare se anche Palermo potesse avvalersi, e a quali condizioni, di una consimile attività che, in ogni caso, sarebbe stata sottoposta, se portata a conclusione, alla valutazione e decisione finale e vincolante del Consiglio Comunale”.

“Tutto nell’interesse della città”

Lagalla poi, in merito alla vicenda oggetto dell’esposto, aggiunge: “Le osservazioni formulate dai competenti uffici sono state puntualmente vagliate, come è doveroso da parte di un’Amministrazione corretta e trasparente. In tale contesto, la ripetuta interlocuzione dei vertici comunali con i dirigenti ha avuto l’unico ed esclusivo scopo di comprendere se sussistessero margini per procedere nell’istruttoria, nell’interesse esclusivo della città e non certo di qualsivoglia soggetto privato, trattandosi in ogni caso di procedure soggette ad affidamento mediante bando pubblico”.

“Improvvisati Torquemada”

“Non posso – conclude – che respingere e rinviare agli improvvisati Torquemada di oggi ogni illazione, anche quella relativa ad improbabili e fantasiose ritorsioni personali nei confronti di dirigenti, potendosi confermare e dimostrare, con serena coscienza, la correttezza dei comportamenti dell’Amministrazione attiva verso la quale, in mancanza di ogni sostenibile argomentazione politica che riguardi i servizi alla Città e la qualità di vita dei cittadini, il variopinto circolo degli oppositori cerca, giorno per giorno, di alimentare, infruttuosamente e con maldestre ricostruzioni, sospetti, maldicenze e calunnie”.