Palermo, Lagalla: “Il presidente Schifani sta lavorando bene”

Le parole del sindaco

PALERMO – “Cuffaro ha detto di essere fedele a Schifani, si chiede se noi (Lagalla, Lombardo e Micciché) lo siamo anche? Ho dato già, almeno tre buone ragioni, per continuare a contare sull’impegno di Renato Schifani, come presidente della Regione Siciliana, credo che stia facendo bene”.

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando a margine di una conferenza stampa al Teatro Massimo di Palermo e richiamando le dichiarazioni rilasciate a LiveSicilia dal leader della Dc.

Lagalla: Schifani sta lavorando bene”

“Sono convinto – aggiunge il sindaco di Palermo – che quando si cessa un mandato, che prevede una possibile prosecuzione, bisogna ripartire e prendere in considerazione chi esce, sopratutto se ha fatto bene. Poi, come dice il vangelo, non bisogna fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”.

“Sul grande centro cosa penso? – prosegue – credo che si stia cominciando a fare chiarezza all’interno di un’area che è sempre stata parecchio affollata, ma non certamente ordinata. In questo momento ci sono due soggetti che occupano questa scena, la prospettiva ci offre ancora due anni e mezzo, quasi tre anni di lavoro, e credo che molte cose si potranno realizzare in questi anni”, conclude.