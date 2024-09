La vettura 104 si trovava in sosta al parcheggio Basile

PALERMO – Nuovo danneggiamento a Palermo di un autobus dell’Amat. Qualcuno ha lanciato una bottiglia di vetro contro il parabrezza del mezzo, mandando in frantumi.

La vettura 104 si trovava in sosta al parcheggio Basile, in attesa di riprendere il servizio. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri. Per fortuna in quel momento sull’autobus non si trovava nessuno a bordo.