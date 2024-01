Palermo, l’Asp avvia la stabilizzazione di personale dell’emergenza Covid

"Risultato del protocollo con la Cisl"

PALERMO– L’Asp di Palermo ha avviato la stabilizzazione di 157 infermieri, 7 farmacisti e 4 collaboratori tecnico-informatici, che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid. A renderlo noto, Gaetano Mazzola, responsabile del coordinamento Sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani.

“Questo risultato – aggiunge – è stato reso possibile dal protocollo d’intesa siglato dalla Cisl Fp con l’assessorato alla Salute ad aprile del 2023. Così si è potuto avviare questo percorso per i soggetti che avevano maturato i requisiti richiesti dall’intesa, in applicazione della direttiva attuativa regionale del decreto Milleproroghe. La Cisl è stata lungimirante nel sottoscrivere l’intesa, preferendo agire in quasi solitudine vista la contrarietà delle altre organizzazioni sindacali – dichiara Mazzola – e questa scelta si è rivelata vincente. Adesso si deve raggiungere il traguardo definitivo che riguarda tanti lavoratori in attesa di essere stabilizzati. Con questo obiettivo, abbiamo chiesto un incontro all’assessorato regionale alla Salute, affinché si aumenti il tetto”