Palermo, le guide turistiche saranno le “sentinelle della bellezza”

L'intesa tra le associazioni di categoria e le partecipate del Comune

PALERMO – Sono le prime a raccogliere i giudizi dei turisti. Le prime a registrarne la meraviglia davanti alle bellezze della città come la delusione davanti a ciò che non va: dai sacchetti dell’immondizia lasciati fuori dai cassonetti o accanto ai cestini gettacarte alla difficoltà di muoversi per strada a causa di auto parcheggiate malamente e di mancanza di controlli del territorio per sentirsi sicuri.

Così le Guide turistiche hanno deciso di stringere un‘intesa con il Comune di Palermo e le sue Partecipate per diventare “Sentinelle della bellezza” e, dopo le riunioni in assessorato al turismo, guidato da Alessandro Anello, e con il comando della Polizia Municipale, ecco che l’incontro ha un seguito presso la RAP.

Presenti alla riunione di ieri presso la RAP di piazzetta Cairoli, con le loro proposte alla mano, le associazioni di guide turistiche Federagit Confesercenti Sicilia, GTA Palermo, AGT Palermo che già da anni cooperano con il Comune attraverso la promozione di attività culturali e che hanno chiesto di poter collaborare con la RAP e con il Comando di Polizia Municipale, incontrando l’immediata disponibilità dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Lagalla.

Le associazioni avranno a disposizione una app scaricabile da cellulare per segnalare criticità e contestualmente inviare le foto di eventuali ingombranti abbandonati riscontrati durante i loro percorsi. Non solo: all’azienda di Igiene ambientale e a RESET, che si occupa della manutenzione delle aiuole, le associazioni consegneranno le mappe degli itinerari turistici maggiormente frequentati e il calendario degli scali crocieristici di quest’anno così da intervenire in maniera più precisa nel mantenimento della pulizia delle strade, come già avviene per il percorso arabo normanno. Inoltre, l’Amministrazione si è impegnata a posizionare delle telecamere in siti delicati come ad esempio via Napoli, dove RAP svuota i cassonetti due volte al giorno e ciò nonostante si creano discariche continue.

Sull’argomento “telecamere “l’Assessore Pietro Alongi ha annunciato il reperimento di circa 7 milioni di euro tramite la SRR(Palermo Area Metropolitana, società di regolamentazione dei servizi di igiene ambientale), da dedicare alla sicurezza e al controllo del territorio per ripristinare il decoro urbano.

Il presidente Giuseppe Todaro ha promesso che a settembre, non appena entreranno in servizio i nuovi operai, sarà costituito una “squadra d’attacco” che attenzionerà gli itinerari storico monumentali turistici della città su più turni, dando la disponibilità ad integrare gli itinerari con alcune vie proposte dalle guide turistiche. Ha, inoltre, comunicato alle tre associazioni che già dal 15 Agosto è operativa, presso il centro storico e per le piazze di maggiore risonanza turistica, una lavastrada dotata di lancia a spruzzo con la duplice funzione di pulire anche le postazioni dei cestini gettacarte.

L’assessore Anello, che punta al turismo accessibile, si augura si possa agire in stretta sinergia e annuncia il prossimo appuntamento assieme alle guide con l’assessorato al traffico guidato da Dario Falzone. “Ci incontreremo per mettere ordine sugli stalli dei taxi, delle apecar e delle carrozze con i cavalli, ma anche sulle zone del carico e scarico dei turisti e delle merci all’interno delle aree pedonali. Intanto ringrazio l’assessore Alongi e il presidente Todaro per la disponibilità dimostrata nella direzione di un migliore decoro urbano, ascoltando le richieste delle guide turistiche. La sinergia fra l’amministrazione attiva e gli operatori che ogni giorno vivono il centro storico insieme con i turisti è una delle condizioni fondamentali per scoraggiare le varie forme di inciviltà e offrire servizi migliori”.

Già da ieri, ai Quattro Canti è stato attivato un presidio fisso della polizia municipale per garantire più sicurezza ai turisti e per contrastare gli ambulanti e rendere più difficoltoso l’utilizzo improprio dei cestini gettacarte come cassonetti. Altre due pattuglie mobili vigileranno invece sugli assi principali di corso Vittorio Emanuele e via Maqueda.