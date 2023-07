Palermo, l’inseguimento e l’arresto per 15 furti con spaccata

I colpi in città e provincia. L'operazione della Mobile e dei poliziotti del commissariato Porta Nuova

PALERMO – Si è consegnato dopo aver capito di essere braccato. I poliziotti gli contestano quindici furti con spaccata. In carcere è finito A.G.A., 32 anni.

Un recordman non solo per il numero dei furti, ma anche per quello delle ordinanze cautelari. Sono tre e sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese e di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini della Squadra mobile e del commissariato Porta Nuova hanno ricostruito i colpi messi a segno o tentati, tra marzo e maggio scorsi, a Ficarazzi, Casteldaccia, Santa Flavia e Bagheria. Non faceva alcuna differenza merceologica: negozi di detersivi e abbigliamento, tabaccherie, centri scommesse, bar e gioiellerie. Il metodo era sempre lo stesso: spaccare vetrine e saracinesche per razziare il bottino.

È stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti lo hanno riconosciuto per via dei suoi precedenti penali. Più volte è sfuggito all’arresto, lo scorso 27 luglio al termine di un rocambolesco inseguimento per le strade di Palermo. Infine si è consegnato in commissariato e ora è rinchiuso nel carcere di Pagliarelli.

Questo è l’elenco dei colpi e le date: negozio detersivi 27 marzo, bar 28 marzo, centro scommesse 28 marzo, tabaccheria 29 marzo, tentato furto in un centro scommesse 29 marzo, tabaccheria 29 marzo, bar 2 aprile, tabaccheria 8 aprile, centro scommesse 8 aprile, negozio di generi alimentari 19 aprile, rivendita detersivi 19 aprile, bar 27 aprile, negozio di orologi e abbigliamento 4 maggio, bar 27 maggio;

bar 30 maggio.