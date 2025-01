Caccia al neo milionario della Lotteria: “Siamo felici, è una giornata storica”

La gioia della titolare della pasticceria in cui è stato vinto il tagliando da 2 milioni

PALERMO – “Abbiamo aperto alle 7 e in tanti sono arrivati qui facendoci gli auguri. Ho saputo della vincita solo in quel momento e siamo davvero felici ed emozionati”. Sono le parole di Paola Porretto, figlia del titolare della pasticceria di via Luigi Galvani, in cui è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia che si è aggiudicato due milioni di euro.

“Il vincitore potrebbe essere della zona”

La pasticceria si trova nel quartiere Settecannoli ed è frequentata soprattutto da residenti della zona, dove d è già partita la “caccia” al neo milionario. “Non abbiamo ancora idea di chi possa essere il vincitore – dice – ma crediamo sia qualcuno che abita da queste parti o che al massimo era di passaggio. Non vengono molti turisti qui, perché non ci troviamo in centro, è possibile quindi che il fortunato si trovi a pochi metri da noi. Noi stessi dobbiamo ancora realizzare, stiamo cercando di capire come procedere, ma di certo quella di oggi è una giornata storica”.

“Giornata storica”

Quello vinto nella pasticceria della periferia palermitana è il terzo premio, serie G, numero 330068: “Un’emozione grande – prosegue Paola Porretto -, ci auguriamo che il vincitore sia qualcuno che ne aveva davvero bisogno e speriamo, perché no, che si ricordi di noi e ci faccia un regalo”.

Nella pasticceria di via Galvani, ogni anno vengono messi in vendita i biglietti della Lotteria Italia, ma mai si era registrata una vincita così alta: “Non era mai successo – dice la figlia del titolare -. In passato qui sono stati vinti venticinquemila euro, ma con il Superenalotto. Con la Lotteria è la prima volta e si tratta di un vero e proprio record che ci rende felici”.

Le altre vincite a Palermo

“Siamo veramente contenti per il vincitore, è una giornata di grande gioia che ci permette anche di farci un po’ di pubblicità”. Ma nel capoluogo siciliano si sono registrati altri quattro biglietti fortunati: un secondo estratto di terza categoria si è aggiudicato cinquanta mila euro e altri tre i premi di consolazione di 20 mila euro.