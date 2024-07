Palermo, Lupo pronto a dimettersi dal consiglio comunale. Al suo posto Teresi

Ad agosto la staffetta nel Pd

PALERMO – La decisione era già nell’aria, anche se non ancora ufficiale, ma i tempi sembrano ormai maturi. Giuseppe Lupo, eletto eurodeputato del Pd quasi due mesi fa, ad agosto si dimetterà dal consiglio comunale di Palermo.

Una scelta comunicata oggi dal presidente di Sala Martorana, Giulio Tantillo, ai capigruppo e per la quale manca solo una data precisa. Le dimissioni potrebbero a ridosso del Ferragosto, consentendo l’ingresso in consiglio del primo dei non eletti nella lista dem, ossia l’ex presidente della Quinta circoscrizione Fabio Teresi, vicino ad Antonio Rubino. Un cambio che arriverebbe così prima della maratona sul rendiconto prevista per l’ultima settimana d’agosto.