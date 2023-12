Palermo, Magnisi Studio ospiterà il format internazionale TEDx

Appuntamento il 13 gennaio, si susseguiranno tante storie

PALERMO – Sarà il Magnisi Studio, in piazza Politeama, a ospitare il primo TEDx nel centro di Palermo. L’appuntamento con il format di successo internazionale TED Conferences, “Idee che vale la pena condividere”, si terrà sabato 13 gennaio, dalle ore 16 alle ore 20.

Otto interventi, otto occasioni per ascoltare idee, riflettere e lasciarsi ispirare. Al centro della giornata ci saranno innovazione, imprese culturali, artistiche e sportive.

“Ho sempre pensato che la contaminazione di idee positive sia fondamentale, – dichiara Ugo Parodi Giusino, founder di Magnisi – un lievito necessario per lo sviluppo economico e sociale. È anche per questo – aggiunge – che due mesi fa abbiamo dato vita al Magnisi Studio, un luogo dedicato all’innovazione e alle startup, dove si può lavorare e crescere grazie al confronto”.

“Con il TEDx alziamo l’asticella, creando occasioni di riflessione e ispirazione grazie a ospiti illustri e qualificati. Una giornata che si preannuncia eccezionale. I posti sono limitati e quasi tutti già esauriti ma mi riprometto di creare altre occasioni di confronto”, conclude.

Nello spirito delle “idee che vale la pena condividere”, TED ha creato TEDx, un programma di eventi locali che raccolgono persone per condividere lo stesso tipo di esperienza che si vive durante una conferenza TED.

Dalle 16 alle 20, a Palermo, si susseguiranno tante storie, nell’alternanza di racconti ed esperienze. Ci saranno: la campionessa mondiale di kickboxing Gloria Peritore, l’autrice de “I Leoni di Sicilia” Stefania Auci, il comico e presentatore di “Striscia la Notizia” Roberto Lipari, il pianista Davide Santacolomba, l’esperto di intelligenza artificiale Giuseppe Tomasello, l’attore Paolo Briguglia, la fondatrice de “Le Vie dei Tesori” Laura Anello e Carlotta Zorzi, vincitrice del premio “Women in Tech 2022”.

Per acquistare i biglietti e per tutte le informazioni utili, visitare www.magnisi.com/tedxamari. Gli early ticket sono già sold out, sono rimasti gli ultimi posti.