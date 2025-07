Marciapiedi rotti e alberi abbandonati: “Mondello trappola per pedoni”

“A pochi passi dalla splendida spiaggia di Mondello, tra le ville di via delle Sirene, si nasconde un problema da anni esaspera marciapiedi impraticabili, radici sporgenti, rami invasivi e una vegetazione fuori controllo che ha trasformato un tratto di quartiere in un pericolo costante”. A denunciarlo sono alcuni residenti.

“Le radici degli alberi hanno divelto la pavimentazione, sollevando lastre e creando avvallamenti che costringono i pedoni – inclusi anziani, famiglie con passeggini e bambini – a camminare sulla carreggiata. Una carreggiata che, specie nei mesi estivi, è occupata su entrambi i lati da auto parcheggiate, riducendo ulteriormente lo spazio disponibile”.

“Ogni due passi ci dobbiamo fermare per non inciampare, e finiamo in mezzo alla strada dove passano le macchine. È una situazione assurda”, racconta un residente esasperato. “D’estate è ancora peggio, perché tra residenti e bagnanti la via si riempie e diventa un percorso a ostacoli”.