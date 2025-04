Palermo, mare inquinato e porti: scattano i divieti di balneazione

Il sindaco Lagalla proibisce il bagno in alcune aree

PALERMO – L’estate si avvicina e Palermo si prepara alla prossima stagione balneare che, al via il primo maggio, terminerà il prossimo 31 ottobre. Peccato, però, che non tutto il litorale sia balneabile anche a causa dell’inquinamento.

Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato i divieti di balneazione per la stagione 2025. Per inquinamento, non sarà possibile fare il bagno in un tratto di via Barcarello a Sferracavallo o nei presso del Ferro di Cavallo a Mondello. E ancora dal porticciolo di sant’Erasmo fino al porticciolo della Bandita e da lì al lido Olimpo.

Ci sono poi alcune porzioni non adibite a balneazione perché vicine ad aree portuali o industriali, soggette anch’esse a divieto: il porticciolo di Sferracavallo, il porto di Mondello, Fossa del Gallo, il porticciolo dell’Addaura, da quello di Vergine Maria a Sant’Erasmo e la Bandita.