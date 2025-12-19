Massaggio cardiaco di un’ora e 47′, salvata una ragazza all’ospedale Civico

Medici, anestesisti e infermieri non hanno mollato

PALERMO – Una storia a lieto fine, una storia di buona sanità e abnegazione. Una ragazza di 19 anni è arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Medici, anestesisti e infermieri non hanno mollato e l’hanno salvata.

Nella notte del 26 novembre scorso hanno praticato per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco sulla diciannovenne affetta da una miocardite. Tutta colpa di un virus influenzale preso durante una vacanza all’estero.

Il personale del dipartimento di Emergenza e del Pronto soccorso, diretti da Vincenzo Mazzarese e Massimo Geraci, è riuscito a tenerla in vita fino a quando non è stato possibile utilizzare l’Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). Si tratta di una terapia salvavita che supporta il cuore grazie ad un macchinario che permette la circolazione extracorporea. Fra i pronto soccorso di Palermo è presente solo al Civico.

La ragazza sta meglio. Non è più in terapia intensiva. Potrebbe anche trascorrere il Natale a casa. Sarebbe il regalo più bello per la famiglia. Una storia a lieto fine nella sanità dei disagi.