Palermo, maxi sequestro di droga allo Sperone: in cella un 62enne

L'operazione degli agenti del commissariato Brancaccio

PALERMO – Maxi sequestro di droga allo Sperone. L’operzione è stata condotta dai poliziotti del commissariato Brancaccio e ha portato a un arresto e al ritrovamento di 107 panetti di hashish. In manette è finito R.F.P., pregiudicato di 62 anni.

La droga era nascosta in parte sull’auto su cui viaggiava l’uomo fermato a un controllo e in parte in un box nella sua disponibilità, le cui chiavi sono state trovate in suo possesso. Durante la perquisizione è stata trovata la restante sostanza stupefacente.

R.F.P. è stato arrestato e portato nel carcere “Lo Russo-Pagliarelli”. La sostanza stupefacente sequestrata una volta immessa in commercio avrebbe fruttato ai venditori 40mila euro.