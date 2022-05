Indagano i carabinieri

PALERMO – Tentato furto in un bar nella notte a Palermo. Un uomo ha preso a mazzate, mandando in frantumi, la vetrina del bar Stancampiano di via Di Blasi.

Non è riuscito ad accedere nel locale e si è dato alla fuga. I carabinieri hanno prelevato le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di identificarlo. Le indagini sono ancora in corso.