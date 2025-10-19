Palermo-Modena, Segre: “È stata una partita molto equilibrata”

L'autore del gol: "Sempre emozionante segnare davanti a tutti questi tifosi"

Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Palermo-Modena. Il numero 8 dei rosanero è anche l’autore del gol dei suoi, rete che aveva sbloccato la gara nel primo tempo. Poi un autogol di Bereszynski ha riportato il risultato in parità fino al triplice fischio.

“Per il primo gol in campionato sono felicissimo, lo desideravo tanto insieme a compagni e staff – spiega -. Ringrazio tutti, è sempre emozionante segnare in questo stadio davanti a tutti questi tifosi. Allo stesso tempo siamo amareggiati ma contenti, il Modena è primo in classifica e sono forti. Erano ben messi in campo e quindi dobbiamo guardare in avanti. Potevamo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, ma sono sicuro che sono punti che ci teniamo stretti”.

“Questa è stata una partita molto equilibrata. Le piccole circostanze possono cambiare la partita. Penso comunque che sia un buon punto, siamo contenti perché stiamo comunque dimostrando di essere una grande squadra. Dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo, poi c’è sempre qualcosa da migliorare ma seguiamo il mister”, ha concluso Segre.