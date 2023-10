Mondello, rimprovera due ragazzini: picchiato e accoltellato dal branco

Poliziotti a Mondello

È accaduto venerdì sera nella borgata di Palermo

PALERMO – Ha rimproverato due ragazzini, che hanno chiamato i rinforzi. In pochi istanti è esplosa la violenza. Un uomo di 30 anni è stato accerchiato, picchiato e accoltellato venerdì sera a Mondello. Quando sono intervenuti i poliziotti delle Volanti gli aggressori sono scappati. Erano almeno una decina di persone, fra i 20 e i 30 anni.

Il ferito, per fortuna non è in pericolo di vita, è un uomo di 30 anni. Stava passeggiando in via Torre di Mondello quando ha richiamato i due ragazzini che disturbavano i passanti. Gli agenti di una voltante si sono accorti che qualcosa non andava. Al loro arrivo c’è stato il fuggi fuggi. La vittima ha raccontato cosa era successo. Aveva evidenti lividi in volto e ferite sanguinanti in varie parti del corpo. Il branco ha picchiato duro.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza. Nei frame potrebbero esserci i volti degli aggressori o la targa dei mezzi con cui sono fuggiti.