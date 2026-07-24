Palermo, è morto Carmelo Scoma. Lagalla: “Al servizio delle istituzioni”

"Ha ricoperto importanti incarichi, fino a guidare il Comune come sindaco"

PALERMO – “Apprendo con profondo cordoglio della scomparsa di Carmelo Scoma, che ha dedicato una parte significativa della propria vita al servizio delle istituzioni e di Palermo”. Lo dice il sindaco Roberto Lagalla.

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Palermo, è morto Carmelo Scoma

“Nel corso della sua lunga esperienza politica e amministrativa – aggiunge il primo cittadino – ha ricoperto importanti incarichi, fino a guidare il Comune come sindaco in una fase complessa della storia cittadina, distinguendosi per il suo impegno nelle istituzioni e per il contributo offerto alla crescita del sistema delle autonomie locali, anche attraverso la fondazione dell’ANCI Sicilia”.

“Alla sua famiglia rivolgo il sentimento di vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. Un pensiero particolare va al figlio Francesco, che ha raccolto il testimone dell’impegno pubblico del padre, e a tutti i suoi cari in questo momento di dolore”, conclude Lagalla.