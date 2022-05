Palermo, morto mentre correva Nunzio Ganci: era titolare della Posada

Fatale un malore mentre faceva jogging tra i viali di Case Rocca

PALERMO – Un malore mentre faceva jogging. Così è morto Nunzio Ganci, noto ristoratore palermitano molto conosciuto nel mondo del running. Aveva 57 anni, stamattina intorno alle 9 come faceva spesso stava correndo tra i viali della Favorita quando nei pressi di Case Rocca si è accasciato al suolo per un malore che si è rivelato fatale.

Ganci era titolare del ristorante La Posada di via Emerico Amari, a due passi dal Politeama. Era molto conosciuto anche nell’ambiente podistico palermitano per la sua grande passione per la corsa. Inutili i soccorsi del personale del 118 che si è recato tempestivamente sul posto. Ganci pochi mesi fa aveva perso il papà Tommaso, altro grande nome del running palermitano col quale condivideva la passione dello sport.