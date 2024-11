Palermo, movida selvaggia: sequestri e multe in tre pub

I controlli della polizia municipale

PALERMO – La perizia fonometrica non era a norma e per tre locali a Palermo sono scattati i sequestri di impianti stereo, delle casse e la sospensione delle attività musicali. I controlli della polizia municipale sono stati effettuati in via dell’Artigliere dove era stato presentato un esposto al comando di via Ugo La Malfa e in via Mazzini e in via discesa dei Giudici.

Nel corso delle ispezioni è stato riscontrato che sebbene i locali fossero autorizzati per l’attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita, non erano stati effettuati nei pressi dell’abitazione più vicina, così come prescritto dal regolamento movida. Sono scattate multe per circa 8 mila euro.

Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato anche un grosso camion che si trovava in viale Regione Siciliana nei pressi di via Albiri dove il proprietario ha allestito una vera e propria attività illecita di materiali speciali e pericolosi senza alcuna autorizzazione. Il mezzo è stato sequestrato anche perché senza assicurazione e revisione e autorizzazione al trasporto rifiuti.