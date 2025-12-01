Palermo, dimesso dall’ospedale muore dopo 7 giorni: aperta l’inchiesta

Era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Partanna

PALERMO – La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla morte di Nicolò Giordano, 59 anni, dopo un esposto presentato dai familiari dell’uomo che lo scorso 27 ottobre ha avuto un incidente in moto in via Santocanale, nel borgo di Partanna, a Palermo.

Ricoverato con una lesione alla colonna cervicale e alcune costole rotte, per i medici non sarebbe stato in pericolo di vita. Ma una settimana dopo le dimissioni dall’ospedale Villa Sofia è morto.

L’automobilista coinvolto nell’incidente è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale. Il motociclista dal reparto di Osservazione breve intensiva è stato trasferito in astanteria e in un paio di giorni dimesso con un collare cervicale.

Dopo circa una settimana avrebbe accusato dei problemi respiratori e le condizioni sono precipitate fino alla morte, lo scorso 23 novembre. Le indagini sono condotte dal commissariato Mondello che ha sequestrato la cartella clinica. Alla luce di quanto emerso, la sostituta procuratrice Giulia Beux ha disposto l’autopsia a Medicina legale del Policlinico, che avrebbe evidenziato un trombolo polmonare bilaterale.

Si attendono i 90 giorni per la relazione completa. Domani saranno celebrati i funerali nella parrocchia Ecce Homo di piazza Chiesa Sant’Alfonso De Liguori, nel quartiere Uditore.