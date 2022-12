Palermo-Nainggolan, per i bookie prende quota l’ipotesi rosanero

Con l'esperienza ad Anversa ormai al capolinea il “Ninja” sogna il rientro in Italia

1' DI LETTURA

PALERMO – L’avventura di Radja Nainggolan all’Anversa è ormai al capolinea. Il centrocampista belga è fuori dal progetto della prima squadra da oltre due mesi e, in vista dell’ apertura della sessione invernale di calciomercato, il “Ninja” sogna il rientro in Italia.

Tra le squadre interessate all’acquisto dell’ex Cagliari e Roma ci sarebbe, come riporta Agipronews, anche il Palermo per tentare la lotta per un posto nei playoff. L’arrivo di Nainggolan in Sicilia entro il prossimo 31 gennaio si gioca a 3,50 su Sisal, un acquisto di grande levatura che potrebbe lanciare i rosanero verso una promozione in Serie A dopo sei anni dall’ultima apparizione in massima serie.