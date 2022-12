Palermo, nasce il gruppo a sostegno alla candidatura di Elly Schlein

Il primo gruppo di sostegno alla candidatura alla segreteria del Partito democratico

PALERMO – Nasce a Palermo il primo gruppo di sostegno alla candidatura di Elly Schlein. Oltre 100 firme, di militanti del Pd e cittadini e cittadine senza tessera, già raccolte in poche ore in calce ad un appello, una pagina facebook operativa ed un primo appuntamento già programmato per sabato 17 pomeriggio presso l’associazione Xinergie di piazza Sant’Anna.

Parte così a Palermo il primo gruppo di sostegno alla candidatura di Elly Schlein alla segreteria del partito democratico. “Non siamo e non saremo una corrente – dicono i promotori – ma uomini e donne che guardano con entusiasmo alla proposta politica di Elly per rigenerare il pd e l’intero campo del centrosinistra. Pensiamo, come abbiamo scritto nell’appello che è consultabile e sottoscrivibile collegandosi a questo indirizzo web, sia arrivato il momento di costruire collettivamente una nuova stagione e ridare una speranza concreta a tanti e tante.

“Tra i primi firmatari Mari Albanese, presidente commissione cultura VIII circoscrizione Roberta Bellia, vicepresidente consiglio comunale di Carini Giovanni Tarantino, presidente Asud Sergio Lima, componente segreteria regionale Pd Dario Duminico, segretario circolo Pd II circoscrizione Erasmo Palazzotto, già deputato pd Valerio Bordonaro, componente segreteria regionale pd Paola Castiglia, consigliera comunale di Cefalù, Gaetano Merlo, imprenditore Salvo Badalamenti, vicesindaco Carini Laura Sauro, funzionaria Ue Andrea Sgroi, consigliere comunale Carini Fosca Giammanco, consigliera comunale Carini Adele Di Prima, consigliera pd V circoscrizione Alessandro Valenziano, operatore culturale Marika Cirone Di Marco, Direz Reg. Pd