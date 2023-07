Palermo, Nedelcearu: “Vogliamo essere protagonisti in Serie B”

"I nostri tifosi sono il dodicesimo uomo in campo"

2' DI LETTURA

Il Palermo prosegue il ritiro precampionato a Ronzone, in Trentino Alto Adige, per preparare la prossima stagione di Serie B. Proprio dalla sede del ritiro ha rilasciato alcune dichiarazioni il difensore dei rosanero Ionut Nedelcearu, parlando ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante: “Questo ritiro è molto importante per lavorare. Abbiamo già iniziato ad essere una squadra forte, per fare una bella figura il prossimo anno. Già da adesso stiamo consolidando una bella famiglia, un bel gruppo, sia in campo che fuori ed è molto importante. A Palermo sto benissimo, mi sono ambientato con i miei compagni. Fuori dal campo con la mia ragazza sto benissimo”.

“Rispetto all’anno scorso, dobbiamo migliorare la concentrazione in ogni partita – spiega il centrale rumeno -. In casa abbiamo perso troppi punti facili e quest’anno non possiamo permetterci questi errori e per questo abbiamo iniziato a lavorare. L’anno prossimo vogliamo essere protagonisti del campionato. Sappiamo che ci aspetta una Serie B difficile, ma faremo di tutto per arrivare al nostro obiettivo.”

SUI NUOVI ACQUISTI

Il club rosanero ha già portato cinque nuovi calciatori in rosa nella sessione estiva di calciomercato, giocatori già aggregati ai compagni nel ritiro in Trentino: “In questa settimana sono arrivati nuovi acquisti ed è sempre un bene per la squadra. La concorrenza aiuta ad alzare il livello e insieme possiamo raggiungere l’obiettivo. La Serie B è difficile, sappiamo che ci può essere spazio per tutti. Per questo motivo dobbiamo sempre farci trovare pronti quando il mister decide di metterci in campo”.

“Siamo orgogliosi di far parte della famiglia del City Football Group. Per un calciatore far parte di questo progetto è importante e molto stimolante – prosegue Nedelcearu -. I nostri tifosi sono fantastici. L’anno scorso ci sono stati molto vicino, sappiamo che meritavano di più e per questo il prossimo anno vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Spero ci siano tanti abbonati, perché per noi è molto importante avere il Barbera pieno. Il pubblico ti aiuta molto, è il nostro dodicesimo uomo in campo e questo è molto importante per noi.”