Palermo, nel mirino la mala movida: multe e sequestri nell’ultimo weekend

Sanzioni per oltre 25mila euro a chi ha violato il codice della strada

PALERMO – Nel weekend è proseguita l’operazione “Alto Impatto”. L’attività ha interessato le aree della movida cittadina, con particolare attenzione alla zona di via Roma, via Maqueda, via Bara all’Olivella e vie limitrofe, ed alla Vucciria.

Sono stati sottoposti a controllo 14 locali di zona, al fine di verificarne il possesso dei requisiti di legge, su 6 dei quali sono state riscontrate irregolarità.

Nel dettaglio, in un locale in zona piazza dell’Olivella, sono state riscontrate modifiche strutturali non comunicate all’autorità competenti con sanzione amministrativa pari a 1000 euro.

In un altro locale sito in via Roma sono state riscontrate carenze strutturali con sanzioni pari a mille euro, violazione del regolamento comunale, per vendita da asporto di bevande in vetro oltre le ore 22 con susseguente sequestro per 5 giorni di numerose bottiglie e lattine di bevande.

Nel terzo esercizio commerciale è stata invece contestata la mancata emissione di scontrini fiscali con una sanzione amministrativa pari a 240 euro.

I controlli alla Vucciria

In zona Vucciria sono state effettuate attività ispettive all’interno di tre attività commerciali in cui sono state contestate diverse irregolarità.

In un esercizio si riscontrava la mancanza di scia tipologia “A” per ristorazione con sanzione amministrativa di 5mila euro, carenze igieniche con la sanzione pari a mille euro, veniva contestata l’occupazione illecita di 39 mq di suolo pubblico. In altro esercizio commerciale è stata contestata l’occupazione illecita di 20 mq di suolo pubblico e carenze igieniche con la sanzione pari a mille euro.

Entrambi i titolari dei predetti esercizi commerciali sono stati denunciati in stato di libertà per occupazione di suolo pubblico.

Nel corso del controllo ispettivo a un terzo esercizio commerciale effettuava intrattenimento musicale con proiezione all’esterno del locale, motivo per cui si procedeva al sequestro per 5 giorni dell’apparecchiatura musicale utilizzata (due casse acustiche, un mixer e un pc).

Violazione del codice stradale

Nel corso di questo week end, sono state complessivamente identificate 232 persone, controllati 53 veicoli ed elevate 29 sanzioni al codice della strada per un totale di 25mila e 700 euro, 7 fermi amministrativi ed il sequestro di un motoveicolo e 20 punti patente decurtati.