Il Palermo nel panorama del calcio europeo con l’ECA: presente l’ad Gardini

In foto il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi

Il Palermo ha partecipato al meeting dell’ECA (European Club Association) che si è tenuto a Belgrado, in Serbia, durante questa settimana. L’amministratore delegato e direttore generale del club di viale del Fante Giovanni Gardini ha rappresentato la squadra rosanero con i dirigenti di altri 25 club europei.

Tra questi era presente anche il presidente dell’ECA Nasser Al-Khelaïfi, nonché presidente del Paris Saint-Germain (in alto una foto che li ritrae entrambi pubblicata su “X” dall’ECA). Il CEO dell’associazione, Charlie Marshall, ha condiviso idee e visioni con i membri presenti: “Grandi cose accadono quando i club si uniscono”, hanno sottolineato gli organizzatori al termine di una sessione che ha confermato l’importanza della collaborazione e del dialogo tra le principali realtà calcistiche continentali.

L’ECA è l’Associazione dei Club Europei (European Club Association), l’organismo che rappresenta le società di calcio in Europa, nato ufficialmente il 21 gennaio 2008. L’organismo europeo “esiste per proteggere e promuovere il calcio europeo per club”, si legge sul sito. Lo scopo, quindi, è quello di rappresentare al meglio le società, creando un “modello di governo calcistico più democratico, che rispecchi il ruolo chiave dei club” anche nei confronti di Fifa e Uefa.