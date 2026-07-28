Palermo, neonato con gravi malformazioni salvato al Policlinico

Dimesso in buone condizioni cliniche

PALERMO – Al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo un neonato affetto da una rarissima associazione di gravi malformazioni congenite è stato salvato grazie a specialisti di diverse discipline di due aziende ospedaliere, il Policlinico con le equipe di Chirurgia pediatrica, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale e il Civico con la Cardiochirurgia pediatrica.

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Il piccolo paziente, nato presso un altro ospedale, era stato trasferito al Policlinico per il sospetto di atresia esofagea, malformazione congenita che impedisce la normale continuità dell’esofago e richiede una gestione complessa delle vie aeree e del canale digerente e una tempestiva correzione chirurgica. In Terapia intensiva neonatale nella fase preparatoria all’intervento chirurgico sono emerse ulteriori anomalie di natura cardiovascolare (arco aortico destro, arteria succlavia aberrante con diverticolo di Kommerell e anello vascolare completo) che hanno richiesto un’accurata pianificazione dell’intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale. E’ stato quindi avviato un percorso multidisciplinare e interaziendale.

Dopo il complesso intervento il neonato ha progressivamente recuperato la capacità di alimentarsi autonomamente al poppatoio ed è stato dimesso in buone condizioni cliniche.