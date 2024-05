Palermo, non si fermano all'alt: quattro giovani denunciati

Accusati anche di aggressione e minacce

PALERMO- Quattro giovani palermitani tra i 18 e i 20 anni anni sono stati denunciati dai carabinieri per essere fuggiti all’alt, per non essersi fatti identificare, per aggressioni e minacce.

I quattro, a bordo di una Mercedes, la scorsa notte in via Filippo Paruta non si sono fermati all’alt dei militari del nucleo radiomobile. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Santicelli. Qui sono stati bloccati dai militari che avevano chiesto rinforzi.

I quattro non hanno voluto fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei carabinieri.