Palermo, non si fermano i furti: rapinato negozio di animali

L'attività si trova a poca distanza dal Policlinico. Indagano i carabinieri

PALERMO – I ladri hanno messo a segno un furto in un negozio che vende cibo e accessori per animali in piazza Francesco Durante, vicino al Policlinico a Palermo.

Due uomini avrebbero divelto la saracinesca e dopo essersi impossessati dei soldi custoditi nel registratore di cassa sono fuggiti verso via Sebastiano La Franca.

Sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui è dotata l’attività commerciale. Al vaglio anche le riprese di altri impianti installati nella zona che potrebbero avere qualche dettaglio utile per le indagini.