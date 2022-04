Palermo, nonna Lina spegne 100 candeline

Arrivano anche gli auguri del sindaco.

PALERMO – È tempo di spegnere le candeline per nonna Lina Giallombardo di Palermo e quest’anno sono ben 100. Festeggia il grande traguardo circondata dai suoi affetti. Un compleanno pieno di emozioni per l’elegante e sorridente nonnina, che ha ricevuto gli auguri del Sindaco di Palermo e omaggi floreali con dediche di affetto di parenti, amici e condòmini che ha ringraziato personalmente con gioia e commozione. Presente ai festeggiamenti anche il medico di famiglia che l’assiste da anni con grande professionalità. Nonna Lina adora la sua famiglia, i suoi due figli, i nipoti e i pronipoti tutti per cui è sempre presente. Vive con la figlia che si prende cura di lei garantendole premure, attenzioni e gradite passeggiate quotidiane.Ha anche un’amica del cuore con cui trascorre piacevoli pomeriggi.Tanti auguri con orgoglio a nonna Lina quindi per i suoi primi 100 anni.