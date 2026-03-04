 Palermo, nuova intimidazione a Brancaccio: escavatore incendiato
Palermo, nuova intimidazione a Brancaccio: escavatore incendiato

Intervento dei vigili del fuoco in via Amedeo d'Aosta
PALERMO
di
PALERMO – Nuova intimidazione nella zona di Brancaccio a Palermo. Dopo il rogo che ieri ha distrutto alcuni mezzi di un parcheggio in via Antonio Saetta a Palermo, un incendio ha danneggiato un escavatore di una ditta che sta eseguendo dei lavori nell’impianto fognario. Le fiamme sono state appiccate in via Amedeo D’Aosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri che indagano.

Appena 24 ore prima erano stati incendiati furgoni, camion e auto nell’attività di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un’officina lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di messa a posto e un’aggressione. 

