Palermo, nuova ordinanza per tutelare gli animali in estate

Divieto di abbandono al sole. Lagalla-Ferrandelli: "Favorire responsabilità"

PALERMO – “Prosegue con determinazione l’impegno dell’amministrazione a tutela del benessere animale, con particolare attenzione al periodo estivo”. E in questa direzione si “continua a investire nell’adozione di nuovi strumenti operativi e nel potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto, con l’obiettivo di garantire una tutela sempre più efficace degli animali, promuovere il rispetto delle normative vigenti e favorire una cultura della responsabilità e della convivenza civile”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in merito all’introduzione dell’ordinanza sindacale a tutela del benessere animale.

Le novità introdotte

Tra le principali novità introdotte dall’ordinanza figurano il divieto di lasciare cani, gatti e altri animali su balconi, terrazze, cortili, recinti, box, veicoli in sosta o comunque in luoghi esposti al sole e al surriscaldamento senza ombra, acqua e adeguata ventilazione; il divieto di trasportare o lasciare gli animali all’interno di trasportini e gabbie esposti ai raggi solari; il divieto di tenerli legati con catene o altri sistemi di contenzione in aree prive di riparo e l’obbligo, durante le passeggiate nella fascia oraria tra le 11 e le 16, di avere sempre con sé acqua fresca per garantirne l’idratazione.

L’ordinanza prevede inoltre che, nei casi di grave e imminente pericolo per la vita dell’animale, le autorità possano intervenire immediatamente per prestare soccorso, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative fino 500 euro, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità penale.

“Rivolgiamo anche un invito agli esercenti, ai titolari di bar, ristoranti, farmacie, attività commerciali e strutture ricettive affinché, ove possibile, espongano all’esterno una ciotola di acqua fresca e favoriscano l’accoglienza degli animali accompagnati dai loro proprietari nel rispetto delle norme vigenti”, ha aggiunto l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli.