Palermo, presentata la stagione estiva del Teatro Massimo

Alvise Casellati è il nuovo direttore artistico

PALERMO – Tanti i progetti e le novità per la Stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo, concerti in tutta la città e ben 25 quartieri, ospedali, scuole e il carcere minorile. Stamani in conferenza stampa il soprintendente Marco Betta ha presentato il nuovo direttore artistico, Alvise Casellati- E’ arrivato ieri a Palermo ma già su un punto ha le idee chiare. “Aumento delle produzioni – ha detto – e portare il teatro fuori dalla Sicilia in una dimensione veramente internazionale, e non solo attraverso le tournée”.

Teatro Massimo, la nuova stagione

Le linee guida della Stagione estiva sono tante, dal Massimo per la città che vedrà concerti all’aperto dall’Orto Botanico, allo Sperone, alla Cappella Palatina, che vedranno impegnati ensemble dell’orchestra ma anche i Kids Orchestra con una duplica funzione, sociale e formativa. “Sono particolarmente contento – ha spiegato Marco Betta – e non solo perché i nostri percorsi continuano a progredire, dalla danza al teatro diffuso, ma anche per i progressi della Orchestra dei giovani e perché il maestro Casellati è un musicista. Sarà come suonare a 4 mani”.

L’inaugurazione è il 22 giugno in sala grande con il “canto per Santa Rosalia”, opera commissionata alla giovane compositrice Maria Chiara Casà. Tre le serate di gala per il repertorio operistico con grandi voci come Desirée Rancatore, Francesco Castoro, con un programma che va da Bellini a Verdi, da Rossini a Donizetti, diretti da Alberto Maniaci, il 24 giugno, lo stesso concerto che in autunno vedrà l’intero teatro in tournée al Teatro di Hanoi in Vietnam. Il 28 giugno ancora brani operistici, diretti da Salvatore Percacciolo e infine il 3 luglio Gianna Fratta da podio dirige un programma che fa dialogare l’opera francese con il repertorio italiano che a conclusione eseguirà il quartetto de “La Rondine” che Puccini modificò proprio per il debutto al Massimo nel 1920.

Salvo Piparo

La Scalinata monumentale sarà protagonista del cuntu di Salvo Piparo che racconterà “Cavalleria Rusticana” senza dimenticare la scena finale de “Il padrino III” che consegnò Al Pacino alla storia palermitana. E ancora cinema il 15 luglio in sala grande e il 16 al Teatro antico di Taormina con “Musica da Oscar”, un concerto diretto da Maurizio Billi con musiche di Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota. Ma un evento speciale è previsto il 20 luglio: Timothy Brock dirigerà l’orchestra per tre film muti di Charlie Chaplin, Laurel & Hardy e Buster Keaton.

Tra le novità la ripresa di un’Accademia lirica diretta da Pietro Ballo e la collaborazione con il Teatro Biondo per coinvolgere studenti di ogni ordine e grado per spettacoli a metà strada tra la prosa e la lirica. Lo ha annunciato Valerio Santoro, direttore artistico del Biondo. Per la danza due serate vedranno protagonista il Corpo di Ballo diretto da Jean-Sebastienne Colau, a partire dal 29 giugno con “Olimpo”, poi “Fatalità” dedicato alle grandi protagoniste della letteratura e dell’opera, coreografie di Toni Candeloro. (ph © rosellina garbo)