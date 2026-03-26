Palermo, nuova Tac al Poliambulatorio Centro dell’Asp

Acquistata con i fondi del Pnrr

PALERMO – È, già, operativa da giorni la nuova TAC del Poliambulatorio “Centro” dell’Asp di Palermo. Un’attivazione che segna un passaggio importante per la sanità territoriale: si tratta infatti dell’unica Tomografia Assiale Computerizzata attiva in una struttura extraospedaliera dell’Azienda.

Un servizio già disponibile e prenotabile tramite Cup, destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane con l’avvio degli esami con mezzo di contrasto, che consentiranno approfondimenti diagnostici ancora più completi.

L’investimento complessivo – interamente sostenuto con fondi PNRR – è stato di 780 mila euro: 480 mila per la TAC e 300 mila euro per i lavori di adeguamento dei locali del servizio afferente alla UOC Integrazione radiologia ospedale – territorio.

Lo spazio è uno degli elementi distintivi del nuovo servizio: l’ambiente della TAC è stato ripensato per essere più accogliente e meno “ambulatoriale”, grazie alla donazione artistica firmata da Stefano Lo Voi. L’opera raffigura le cupole delle chiese del centro storico di Palermo e piazza Pretoria, trasformando la sala diagnostica in un luogo capace di trasmettere familiarità e serenità ai pazienti.

“Con questa attivazione – sottolinea il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – portiamo una tecnologia avanzata nel cuore della città, rafforzando la sanità di prossimità. Non solo riduciamo i tempi di attesa e miglioriamo l’accessibilità, ma offriamo anche un ambiente più umano e accogliente, attento al benessere complessivo della persona”.

Riorganizzati anche i percorsi di accesso: l’ingresso degli utenti è adesso da via Giacomo Cusmano, soluzione che consente una fruizione più ordinata e funzionale del servizio.

“Il Poliambulatorio Centro – spiega il direttore della UOC Integrazione radiologia ospedale-territorio, Liliana Costa – è oggi un punto di riferimento per una radiodiagnostica completa, grazie alla presenza di attrezzature di ultima generazione: dal telecomandato all’ortopantomografo, dal densitometro all’ecografo, fino alla risonanza magnetica a basso campo e alla nuovissima TAC a 128 slice. Un sistema integrato che consente di offrire risposte diagnostiche sempre più efficaci e tempestive ai cittadini. A breve, per la prima volta in una struttura territoriale, sarà inoltre possibile eseguire esami TAC con mezzo di contrasto”.