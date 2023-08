Palermo, due nuove lavastrade elettriche nelle zone turistiche

Si tratta di una sperimentazione avviata dalla Rap

PALERMO – Sono in funzione due nuove macchine lavastrade elettriche a Palermo. I mezzi saranno operativi per 12 ore al giorno nelle zone turistiche della città.

Una sperimentazione avviata dalla Rap

Una macchina lavastrade sarà in funzione nel centro storico mentre l’altra si alternerà tra le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. Si tratta di una sperimentazione, avviata dalla Rap, che durerà poco meno di un anno. Le lavastrade della Dulevo sono state prese in affitto per 3.500 euro al mese.

“Rendiamo più pulite le zone turistiche”

“Il servizio si aggiungerà a quello di spazzamento – dice il presidente della Rap, Giuseppe Todaro – con l’obiettivo di rendere più pulite le zone frequentare dai turisti. Nel nuovo piano industriale è previsto l’allargamento del servizio, dal prossimo anno, negli altri quartieri della città”.