Palermo, nuovi ambulatori di Oncoematologia all’ospedale Cervello

Realizzate 10 stanze, due per day hospital e chemioterapia

PALERMO – Sono stati inaugurati i nuovi locali destinati agli ambulatori del reparto di Oncoematologia dell’ospedale Cervello di Palermo. Alla cerimonia di consegna della struttura erano presenti il direttore generale di Villa Sofia- Cervello, Alessandro Mazzara, l’assessore regionale per la Salute, Daniela Faraoni, e Caterina Patti, direttrice dell’Unità operativa.

“Stiamo affrontando una complessità di lavoro che porterà a dare una risposta importante nell’ambito di quelle che sono le patologie più difficili – ha detto l’assessore Faraoni – in questa struttura troveranno accoglienza e sostegno tutti i soggetti che avrebbero dovuto rivolgersi ad altri lidi e ad altre regioni. Vogliamo dare sicurezza ai nostri cittadini”.

“Abbiamo la possibilità di un’accoglienza ottimale – ha affermato Alessandro Mazzara – l’attività è stata importante, ha portato alla conclusione di un lavoro avviato anche grazie al supporto di privati, con un benefattore attento e sensibile”.

La struttura prevede un ambulatorio con dieci stanze disponibili, due stanze di day hospital per la chemioterapia e l’infusione di emoderivati “con poltrone nuove e sicure per i pazienti”, sottolinea Caterina Patti.

“Per noi – aggiunge la responsabile del reparto – è importante garantire accoglienza. Ogni stanza ha un colore diverso, scelto dai medici che lavoreranno in quella stanza. Questi ambienti non devono essere tristi perché i nostri pazienti vengono qui per guarire”.