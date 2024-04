Palermo, nuovi incendi di rifiuti nella notte a Borgo Nuovo e Cep

Roghi anche a Brancaccio dove la Rap non ha ancora raccolto i cumuli di immondizia

PALERMO – Nuovi incendi di rifiuti nella notte a Palermo. I roghi questa volta si sono concentrati nella zona dei quartieri Borgo Nuovo e Cep dove la Rap, l’azienda che si occupa della gestione della spazzatura nel capoluogo, non ha ancora raccolto le cataste di immondizia che si sono formate dopo lo stop della raccolta nei giorni delle festività a Pasqua.

In alcune zone i vigili del fuoco sono intervenuti più volte. Le fiamme sono state appiccate in via Filippo Paladini, in via Lentini e via Alia. Roghi anche a Brancaccio in via Maione da Bari