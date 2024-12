Palermo, nuovi proiettori a led per gli spazi esterni di sette chiese

Interessata anche la villetta di via Trabucco

PALERMO – Nuovi proiettori a led per illuminare gli spazi esterni di sette chiese, da Borgo Nuovo a Tommaso Natale, e della villetta comunale “Martina Bologna” di via Trabucco.

Gli apparecchi di nuova generazione sono stati installati da AMG Energia con un intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato comunale ai Lavori Pubblici. Sostituiscono i vecchi dispositivi disattivati in seguito ai lavori di efficientamento dell’illuminazione, gestiti dagli uffici tecnici comunali (Progetto Agenda Urbana) e alla rimozione dei vecchi impianti. Con l’intervento straordinario, i proiettori sono stati sostituiti con apparecchiature di nuova generazione e sono stati collegati alla nuova infrastruttura.

I lavori, dell’importo di 14.810 mila euro finanziati dall’assessorato ai Lavori Pubblici, sono stati eseguiti da AMG Energia. Riguardano l’illuminazione degli spazi esterni della parrocchia Santa Rosa da Lima in fondo Petix, della chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori in zona Uditore, della chiesa di piazza San Paolo a Borgo Nuovo, della parrocchia Santa Maria del Rosario di via Cruillas, della chiesa di piazza Santa Cristina a Borgo Nuovo, della parrocchia Sant’Ambrogio in via Caduti sul Lavoro, della parrocchia San Giovanni Battista in via Tommaso Natale. Due proiettori in sostituzione di quelli preesistenti, sono stati installati, inoltre, per illuminare la villetta comunale di via Trabucco. I nuovi proiettori a led installati, a luce calda, hanno una potenza di 120 watt ed una resa di 17.000 lumen.

“Definiamo i lavori di efficientamento dell’illuminazione con la riqualificazione delle vecchie apparecchiature installate – sottolinea l’assessore ai lavori Pubblici, Salvatore Orlando – ma soprattutto ripristiniamo condizioni di vivibilità e sicurezza”. “AMG Energia si conferma braccio operativo del Comune e azienda al servizio della città”, afferma il presidente della società partecipata, Francesco Scoma.

Nell’ambito di questo intervento, infine, un proiettore adatto agli impianti alimentati in serie è stato installato per illuminare la facciata della parrocchia di via Maria SS. Immacolata dello Sperone: qui l’impianto era stato rimosso per ragioni di sicurezza, perché collocato su un palo pericolante dismesso a tutela della pubblica incolumità.